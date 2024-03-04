Парламент Франции на конгрессе в Версале закрепил в конституции право женщин на аборт
22:00 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский парламент, обе палаты которого собрались на конгресс в историческом Версальском дворце, принял поправку, закрепляющую в конституции республики право женщин на аборт. Трансляция совместного заседания Сената (верхней палаты) и Национального собрания (нижней палаты) велась парламентским телеканалом Public Senat.
Таким образом, Франция стала первой страной, где право на аборт закреплено в конституции.
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