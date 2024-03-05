Кремль анонсировал создание в БРИКС платежной системы на блокчейне

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. А главное — была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики», — указал он.