Кремль анонсировал создание в БРИКС платежной системы на блокчейне
09:05 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна, заявил в интервью ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. А главное — была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики», — указал он.
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