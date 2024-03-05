Большинство американцев склонны видеть в России недружественную или откровенно враждебную страну - опрос
10:20 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие американцы полагают, что Россия является врагом для их страны, однако есть в США и те, кто называют РФ дружественным государством. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov.
Участникам исследования был задан вопрос: «Считаете ли вы Россию союзником США, дружественной, но не союзником, недружественной или врагом США?» 3% респондентов назвали РФ союзником Вашингтона, 25% — дружественным государством, но не союзником Соединенных Штатов. 34% сообщили, что считают Россию недружественной для США страной, а 37% — врагом.
Согласно представленным данным, в наименьшей степени склонны видеть в России врага респонденты, которые отметили, что придерживаются консервативных взглядов.
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