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Китай намерен укреплять боеготовность и активно проводить военные учения — доклад

11:00 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая планируют укреплять боеготовность армии и активно проводить учения в условиях, приближенных к реальным боевым. Об этом говорится в докладе правительства КНР, распространенном на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва.

«Необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, на основе единого планирования укреплять боеготовность, активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий», — говорится в докладе.

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