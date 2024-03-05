Женщины занимают 40% руководящих постов в РФ, отметил Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщины вносят огромный вклад в достижение целей развития России и занимают 40% руководящих постов в стране, отметил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.

«Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития», — сказал глава государства, добавив, что «40 процентов руководителей России — это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов».