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Женщины занимают 40% руководящих постов в РФ, отметил Путин

13:05 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщины вносят огромный вклад в достижение целей развития России и занимают 40% руководящих постов в стране, отметил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.

«Женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития», — сказал глава государства, добавив, что «40 процентов руководителей России — это женщины, и они добиваются впечатляющих результатов».

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