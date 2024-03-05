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Гегемония Запада подошла к концу, формируется новый мировой порядок — Орбан

15:12 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гегемония Запада подошла к концу, идет формирование нового мирового порядка. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в МИД на ежегодном совещании венгерских послов.

Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Берталан Хаваши, Орбан отметил, что «гегемония Запада подошла к концу и сегодня это уже никто не оспаривает». «Зарождается новый мировой порядок, и ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — предупредил он венгерских послов, работающих за рубежом.

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