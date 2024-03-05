Период мира для ЕС закончился, ему нужна военная экономика — еврокомиссар

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Период мира для Евросоюза закончился, ЕС должен переходить к военной экономике, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе, представляя первую Европейскую стратегию военной промышленности.

«Период, когда мы получали дивиденды мира, для Евросоюза закончен. Теперь мы должны перейти на новый уровень развития военной промышленности, — сказал он. — Мы должны перейти к военной экономике, чтобы ответить на потребности Украины, но также стран — членов ЕС, которые отдали большую часть своих [военных] возможностей Украине».