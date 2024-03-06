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НОВОСТИ

Карту Сбера с дальневосточным дизайном можно оформить на выставке-форуме «Россия»

13:50 06.03.2024

До 10 марта посетители офиса Сбера на ВДНХ могут оформить моментальную дебетовую СберКарту с дизайном, посвященным природе Дальнего Востока. Четыре варианта рисунков были созданы нейросетью Сбера Kandinsky и включают в себя изображения северного сияния, дальневосточной тайги, амурского тигра и маяков Сахалина.

Сбер подготовил увлекательную программу для посетителей павильона, посвященную самым отдаленным уголкам России. Так, юных гостей выставки в детской зоне будут ждать мозаики и раскраски с изображением представителей фауны дальневосточных регионов – амурского тигра, северного оленя, рыб Амура. Образы животных для раскрасок были также созданы с помощью нейросети Kandinsky.

В предпраздничную неделю все гости павильона смогут пройти «тигриную» викторину и узнать больше фактов об истории и природе регионов на берегах Тихого океана.

Международная выставка-форум «Россия» и павильон Сбера знакомит гостей с современными технологическими и научными открытиями, которые помогают сделать жизнь клиентов Сбера более комфортной и увлекательной. Посетители узнают о ключевых достижениях в киберграмотности, как устроены нейросети Сбера, спланировать умный дом. Практически каждый день в лектории Сбера, который организован вместе с Российским обществом «Знание», проходят увлекательные мастер-классы и выступления по самому широкому спектру тем – от финансовой грамотности и тайм-менеджмента до экологии, лидерства и эмоционального интеллекта. Полное расписание лектория есть на сайте павильона в разделе «Лекции». Также на сайте доступен видеоархив уже состоявшихся лекций.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне №2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она работает с 10.00 до 21.00, а с пятницы по воскресенье – с 10.00 до 22.00 (понедельник – выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

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