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Послание Байдена «О положении страны» стало позором для США - Трамп

10:50 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полное злобы и ненависти послание президента США Джо Байдена «О положении страны» стало позором для страны. Такое мнение выразил в четверг бывший американский лидер Дональд Трамп, комментируя речь президента.

«Возможно, это наиболее злая, наименее сострадательная и самая плохая речь „О положении страны“, с которой когда-либо выступали. Это был позор для нашей страны», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Бывший американский лидер добавил, что послание Байдена было полно ненависти и способствовало поляризации американского общества. «Он едва упомянул иммиграцию и худшую ситуацию на границе в мировой истории. Он никогда не справится с иммиграцией, да он и не хочет этого. Он хочет, чтобы нашу страну заполонили мигранты. Преступность возрастет до невиданных уровней. Это уже происходит и очень быстро», — добавил Трамп.

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