Послание Байдена «О положении страны» стало позором для США - Трамп
10:50 08.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Возможно, это наиболее злая, наименее сострадательная и самая плохая речь „О положении страны“, с которой когда-либо выступали. Это был позор для нашей страны», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.
Бывший американский лидер добавил, что послание Байдена было полно ненависти и способствовало поляризации американского общества. «Он едва упомянул иммиграцию и худшую ситуацию на границе в мировой истории. Он никогда не справится с иммиграцией, да он и не хочет этого. Он хочет, чтобы нашу страну заполонили мигранты. Преступность возрастет до невиданных уровней. Это уже происходит и очень быстро», — добавил Трамп.
НОВОСТИ
- 11:20 08.03.2024
- Байден считает, что Украина может остановить РФ благодаря поставкам оружия США
- 11:10 08.03.2024
- Польша хочет потребовать от ЕК запрета на ввоз продуктов из РФ и Белоруссии
- 09:35 08.03.2024
- Байден считает, экономика США является предметом зависти
- 09:30 08.03.2024
- Умер одной из самых продаваемых в мире японский иллюстратор манги
- 09:25 08.03.2024
- Польша не планирует направлять военных на Украину - глава Минобороны
- 22:40 07.03.2024
- США заявляли, что «Северных потоков» может не стать, и их нет — Госдеп
- 22:00 07.03.2024
- Санду обвинила Россию в попытке госпереворота в Молдавии
- 21:20 07.03.2024
- Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании
- 20:40 07.03.2024
- Швеция стала членом НАТО
- 20:00 07.03.2024
- Выход из ЕАЭС будет рискованным для Армении — министр финансов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать