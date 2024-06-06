В Москве задержан гражданин Франции, собиравший сведения в области военной деятельности РФ
16:00 06.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности России, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.
«Столичным СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.
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