В Москве задержан гражданин Франции, собиравший сведения в области военной деятельности РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин Франции, подозреваемый в сборе сведений в области военной деятельности России, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России.

«Столичным СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет фигурант, имея умысел на неисполнение установленной законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.