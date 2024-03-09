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НОВОСТИ

В России создадут три новые и расширят две действующие особые экономические зоны

16:00 09.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительством РФ принято решение о создании трех новых особых экономических зон — в Мордовии, Ростовской и Тверской областях, а также о расширении двух действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

«В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях, — говорится в сообщении на сайте кабмина. — Постановления о создании трех новых и расширении двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Калужской, Липецкой, Ростовской и Тверской областях подписал председатель правительства Михаил Мишустин».

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