Пограничный пункт пропуска „Краковец“ польские фермеры временно разблокировали

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протестующие польские фермеры разблокировали один контрольно-пропускной пункт (КПП) на польско-украинской границе. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Польские протестующие разблокировали пункт пропуска „Краковец“, такую информацию мы получили от польских коллег», — сказал Демченко в эфире национального телемарафона.

Однако, по его словам, разблокировка является временной, 13 марта движение грузовых автомобилей через него снова закроют. На остальных пунктах пропуска ситуация остается неизменной, в очередях на границе по-прежнему находится около 2,3 тыс. грузовиков.