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Экс-глава МИД Румынии: Во внешней политике страны есть только один пункт - выполнять указания США

14:30 10.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешняя политика Румынии полностью подчинена геостратегическим интересам США. Это пишет бывший глава МИД Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин в статье «Этапы румынской внешней политики в 1990-2023», которая размещена в блоге влиятельного румынского публициста Иона Кристою.

«Таким образом, во внешнеполитической повестке Румынии остался один единственный пункт: как добросовестно выполнять указания США», — подчеркивает Северин в материале, который представляет собой авторскую концепцию истории внешней политики Румынии после свержения тоталитарного режима Николае Чаушеску.

2007–2023 годы, пишет Северин, являются периодом «фактического отказа от суверенитета и в результате с добровольным отказом от любой внешней политики».

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