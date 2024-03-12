Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин принял участие в заседании совета директоров Фонда «Сколково»

15:05

Cтартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта «Сколково» без прохождения экспертизы. Присвоение статуса будет осуществляться на основании формальной проверки в течение пяти рабочих дней. Это решение принял совет директоров Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Оно вступит в силу после согласования с попечительским советом Фонда.

Наличие компании в реестре МТК открывает упрощенный доступ к мерам поддержки и позволяет минимизировать сбор документов.

Еще одно изменение, поддержанное Советом директоров, – преимущества для участников проекта в реестре МТК при получении микрогрантов.

«Упрощение этого порядка должно положительно отразиться на востребованности мер поддержки и в конечном счете на развитии технологического предпринимательства в стране, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, член совета директоров Фонда «Сколково». – А это уже наша общая цель, поскольку Сбер со своей стороны активно поддерживает предпринимательский сектор, стартапы, подростков, желающих стать технологическими предпринимателями, и культуру инноваций в целом. У нас есть образовательные программы по технологическому предпринимательству для разных целевых аудиторий, акселераторы и онлайн-платформа SberUnity, объединяющая стартапы, инвесторов и корпорации. С коллегами из Фонда мы выстроили продуктивные отношения. Так, с прошлого года студенческие стартапы-выпускники акселератора SberStudent по упрощенному процессу становятся участниками программы возмещения инвестиций, оператором которой выступает Фонд «Сколково». Она позволяет частным инвесторам возместить до 50% своих вложений в студенческие стартапы».

«Мы рассмотрели и одобрили подход по участию «Сколково» в программе по поддержке малых технологических компаний (МТК), которая реализуется правительством совместно с организациями развития группы ВЭБ.РФ, – рассказал Игорь Шувалов, председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда «Сколково». – Принятое решение предусматривает настройку регуляторики Фонда и его инструментов поддержки, в частности, микрогрантов. Рассчитываем, что это позволит дополнительно поддержать отечественных разработчиков перспективных технологий. Ведь небольшие компании вносят важный вклад в достижение технологического суверенитета страны».

«Фонд фокусирует предоставление микрогрантов на участниках проекта «Сколково», являющихся малыми технологическими компаниями с выручкой до 300 млн руб., – сообщил Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково». – Для участников проекта «Сколково», которые еще не получили статус малой технологической компании, мы сохранили возможность получения микрогрантов для компенсации расходов на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности».