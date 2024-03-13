Великобритания будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду — The Times

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании разработало схему, согласно которой просители убежища в королевстве, чьи заявки были отклонены, вместо депортации на родину смогут переехать в Руанду и получить выплаты в размере 3 тыс. фунтов стерлингов ($3,8 тыс.) от британского правительства. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на представителя МВД страны.

«Мы изучаем возможность [внедрения опции] добровольного переезда в Руанду для тех, кто не имеет права находиться здесь (в Великобритании — прим. ТАСС)», — сказал он.

В настоящее время в Соединенном Королевстве уже действует схема предоставления финансовой помощи в размере до 3 тыс. фунтов стерлингов для просителей убежищ, чьи заявки были отклонены, а также для иностранных преступников и других мигрантов, которые не имеют права оставаться на территории Великобритании. Особенность нового механизма заключается в том, что теперь им предлагают не возвращение в страну своего происхождения, а переезд в Руанду. В британском МВД полагают, что эта схема может быть интересна гражданам охваченных войной или авторитарных стран. В качестве примера таких стран приводятся Афганистан и Иран.

The Times отметила, что воспользоваться этим предложением потенциально могут десятки тысяч человек. В прошлом году МВД Великобритании отклонило свыше 30 тыс. прошений на получение убежища. После этого около 4 тыс. человек решили добровольно вернуться к себе на родину. Помимо них, самостоятельно в страну своего происхождения возвратились еще 15 тыс. человек — в основном те, кто отсидел свой тюремный срок в королевстве, а также лица с просроченной визой. Кроме того, 6,4 тыс. человек были принудительно возвращены на родину.

Тем не менее эти показатели ниже тех цифр, которые фиксировались в стране к моменту прихода правящей Консервативной партии в 2010 году. Тогда количество добровольных возвращений превышало 30 тыс. за год, в то время как в принудительном порядке из страны были высланы почти 14 тыс. человек.

Согласно The Times, власти Руанды готовы предоставить жилье всем иммигрантам сроком на пять лет, а также запустить программы интеграции в общество и помочь им получить образование и работу. Отмечается, что те, кто не согласится на новую схему, останутся в Великобритании в подвешенном состоянии — без жилья и возможности официально работать и претендовать на пособия. «Мы надеемся, что неудачливые соискатели убежища, у которых нет прав на пособия или работу в Великобритании и которые могут жить в отелях в течение длительного периода времени, захотят воспользоваться этой возможностью», — заявил изданию источник в британском правительстве.