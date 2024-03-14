Бундестаг ФРГ отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине
16:32 14.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который предлагал отправить Украине ракеты Taurus. Это следует из трансляции заседания, которую ведут местные телеканалы.
За рекомендацию внешнеполитического комитета отклонить резолюцию выступили 495 депутатов из 690 присутствовавших, против — 190, еще 5 депутатов воздержались.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, и это именно та черта, которую он не хочет переступать.
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