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Польские фермеры вновь блокируют границу со Словакией

12:20 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские фермеры вновь начинают блокаду погранпереезда в Хижне на границе со Словакией. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

«Наша акция направлена против бесконтрольного наплыва зерна с Украины на территорию Европейского союза, что стало причиной дестабилизации на рынке зерна и создало трудную экономическую ситуацию для фермеров», — сообщил радиостанции один из участников протеста.

По данным RMF24, колонна из нескольких десятков тракторов уже подъезжает к границе. Фермеры планируют пропускать все легковые автомобили, а грузовики осматривать на предмет нахождения в них украинской сельхозпродукции. После начала блокады в час через границу будут пропускать по одной грузовой машине. Блокаду погранпереезда в Хижне фермеры рассчитывают завершить в конце марта.

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