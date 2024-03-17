Все DDoS-атаки на московскую систему электронного голосования за ночь отражены

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) работает стабильно, несмотря на отмеченные ночью попытки нарушить ее функционирование при помощи DDoS-атак. на за ночь успешно отражены, система работает в штатном режиме. По словам заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ильи Массуха, все попытки постороннего воздействия на ДЭГ, зафиксированные ночью, были отражены.

«Система работают штатно, достаточно большое количество проголосовавших, кажется, уже превысило число 3 млн 200 тыс. Атаки как были, так и есть, даже ночью, и этой ночью, но вместе с тем это никак не повлияло на ход голосования», – сообщил Массух.

Напомним, по словам руководителя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в Москве были выданы 4 млн 425 тыс. 176 бюллетеней, из них 3 млн 296 тыс. 281 электронных и 1 млн 128 тыс. 895 бумажных.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся 17 марта в 20.00. До этого момента горожане могут голосовать как в электронном формате, так и на традиционных участках.