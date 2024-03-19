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Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

10:00 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС РФ в районе села Георгиевка под Марьинкой, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых [ВСУ] отправили на подкрепление. Всего 18 человек. Сдались при попытке ротировать сослуживцев. Оказались в ловушке», — рассказал Гагин.

По словам советника, группу солдат ВСУ засекли при помощи средств воздушной разведки. Им дали подойти, а затем ударили из тяжелой артиллерии. «Как и ожидалось, прикрыть с тыла их не смогли или не стали. Поддержки не было. Им не оставили шанса», — добавил Гагин.

Он подчеркнул, что решение о сдаче командир группы принял самостоятельно, добровольно вышел на связь с российскими войсками с просьбой сберечь жизни личного состава.

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