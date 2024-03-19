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Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» под Калининградом

16:00 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб в результате пожара на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Могу официально подтвердить одного погибшего на борту», — отметил Лысков.

Руководитель пресс-службы правительства области уточнил, что в результате происшествия двое пострадавших были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу в Калининграде, один из них в тяжелом состоянии, второй после оказания помощи был направлен на амбулаторное наблюдение. Еще двое госпитализированы в стационар Межрайонной больницы № 1 в Пионерском, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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