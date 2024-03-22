США ищут варианты сохранить свое военное присутствие в Нигере — WP

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов рассматривают все возможные варианты, чтобы сохранить свое военное присутствие в Нигере после разрыва военного соглашения. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, США пытаются в ходе переговоров за закрытыми дверями определить, могут ли они сохранить какое-либо присутствие в сфере безопасности в стране. Американские чиновники называют ситуацию «динамичной», отмечая, что обе стороны изучают условия, при которых американское военное присутствие может продолжиться. В качестве варианта рассматривается сокращение численности американских военнослужащих. В настоящее время военные силы США в Нигере насчитывают около 1 тыс. человек. Также Соединенные Штаты располагают крупной базой беспилотных летательных аппаратов на севере страны в городе Агадесе, что является «частью усилий по борьбе с боевиками-исламистами в регионе», пишет WP.

Высокопоставленный американский чиновник сказал изданию, что решение Нигера разорвать соглашение могло стать реакцией на высказанную Вашингтоном на прошлой неделе озабоченность «относительно направления, в котором движется Нигер».