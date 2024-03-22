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НОВОСТИ

Более 100 мигрантов попытались прорваться в США, сбив с ног бойцов Нацгвардии Техаса

16:32 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 100 мигрантов попытались проникнуть на территорию США, прорвав проволочные заграждения и сбив с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса в стремлении добежать до стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее данным, 21 марта порядка 600 мигрантов находились на американо-мексиканской границе. Национальная гвардия Техаса попыталась распределить людей на более мелкие группы. Ситуация обострилась, когда гвардейцы предприняли попытку отделить некоторых женщин и детей от мужчин, из-за чего мигранты прорвали заградительные сооружения, а затем растолкали и повалили на землю сотрудников, обеспечивающих безопасность на границе.

«Ситуация взята под контроль. <…> Эти нелегальные иммигранты совершили преступления в Техасе, и Департамент общественной безопасности получил указание арестовать каждого причастного к преступному посягательству и уничтожению собственности», — говорится в полученном газетой комментарии офиса губернатора штата.

Американский предприниматель Илон Маск, в свою очередь, комментируя инцидент, назвал его «вторжением» на территорию США.

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