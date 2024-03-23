Еврейская община призывает российское общество сплотиться в борьбе с абсолютным злом терроризма

21:43 Источник: НГ-Online

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»:

От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших и пострадавшим при трагических событиях в «Крокус Сити Холле». Слова соболезнования хочется выразить также всем нам, всему российскому обществу, потому что это событие является всеобщей трагедией.

Невозможно осознать ту бесчеловечность, с которой так хладнокровно и беспощадно совершаются подобные преступления. Особенно больно от того, что жизнь невинных людей становится разменной монетой для достижения пустых и бесчестных целей. И эти цели лишены какой-либо идеи кроме попытки достичь наибольшего числа жертв, посеять ужас и запугать необоснованной, бесконтрольной жестокостью.

Терроризм является проявлением абсолютного беспричинного зла. С ним не может быть диалога, только его полное уничтожение.

Мы уверены, что преступники понесут наказание. Но, к сожалению, никакая мера в этом мире не сможет искупить то зло, которое они совершили. Задача же общества в такие тяжелые моменты – объединиться в солидарности и сочувствии, беречь друг друга, оказывать помощь тем, кого затронула случившаяся трагедия.

Еврейская община скорбит со всеми, кто потерял близких! Мы молимся о спасении раненных, чтобы не увеличилось количество жертв!

По информации Федерации еврейских общин России