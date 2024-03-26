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Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня — СМИ

13:20 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила на военном полигоне во Внутренней Монголии копию правительственного квартала в центре Тайбэя (административный центр Тайваня). Об этом сообщила тайваньская газета «Цзыю шибао».

По ее данным, макет находится в пустыне на военном полигоне в аймаке Алашань. Он включает в себя несколько дорог и зданий, которые схематически повторяют транспортные развязки и застройку района Боай в центре Тайбэя, где расположены офис главы администрации Тайваня, Законодательный юань (парламент), внешнеполитическое ведомство острова и другие правительственные здания.

По мнению обнаружившего сходство полигона с правительственным кварталом исследователя Джозефа Вэня, этот макет, вероятно, может использоваться для отработки ракетно-бомбовых ударов, а не для тренировок наземных сил.

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