Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня — СМИ
13:20 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) построила на военном полигоне во Внутренней Монголии копию правительственного квартала в центре Тайбэя (административный центр Тайваня). Об этом сообщила тайваньская газета «Цзыю шибао».
По ее данным, макет находится в пустыне на военном полигоне в аймаке Алашань. Он включает в себя несколько дорог и зданий, которые схематически повторяют транспортные развязки и застройку района Боай в центре Тайбэя, где расположены офис главы администрации Тайваня, Законодательный юань (парламент), внешнеполитическое ведомство острова и другие правительственные здания.
По мнению обнаружившего сходство полигона с правительственным кварталом исследователя Джозефа Вэня, этот макет, вероятно, может использоваться для отработки ракетно-бомбовых ударов, а не для тренировок наземных сил.
НОВОСТИ
- 14:12 26.03.2024
- Британский суд отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США, потребовал гарантии
- 14:00 26.03.2024
- Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение вопросов - Песков
- 13:32 26.03.2024
- Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл»
- 13:05 26.03.2024
- ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области
- 13:00 26.03.2024
- В Киеве признали, что чувствуют нежелание Запада помогать Украине
- 12:32 26.03.2024
- ЦЕРН отказала члену делегации РФ в участии в экскурсии в составе группы МПС — Косачев
- 12:20 26.03.2024
- Любая провокация на госгранице должна пресекаться военным путем — Лукашенко
- 12:05 26.03.2024
- Армения не участвует в принятии решений ОДКБ, но и не блокирует их — Пашинян
- 12:00 26.03.2024
- Без помощи США денег Украине хватит на несколько месяцев — депутат Рады
- 11:32 26.03.2024
- Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по обвинению в теракте
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать