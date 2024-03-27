После гибели пятого военного Минобороны Польши остановило в стране все учения

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений на территории страны после того, как во вторник во время занятий по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий войск специального назначения.

«Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники», — говорится в коммюнике оборонного ведомства. Сообщается также, что Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Инцидент в Татрах стал уже пятым случаем гибели военнослужащих на проводящихся в этом месяце военных учениях. 5 марта на полигоне учебного центра бронетанковых войск два солдата погибли после наезда на них боевой машины пехоты. 25 марта в результате несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве погибли двое саперов.

Минобороны сообщает, что приказ о приостановке учений не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат».