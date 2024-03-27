Минсельхоз Польши обвинил Киев в невыполнении обещаний по экспорту продуктов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак отметил, что переговоры с украинскими коллегами об урегулировании торговли сельхозпродукцией идут тяжело в связи с невыполнением последними данных ими обещаний.

«Очень тяжело разговаривать с партнерами, которые не выполняют договоренности», — заявил политик на пресс-конференции, приуроченной ведомством к 100 дням с начала работы правительства Дональда Туска.

Колодзейчак сослался на слова замминистра экономики — торгового представителя Украины Тараса Качки в интервью Financial Times в начале марта. Тот заявил, что Украина согласится принять ограничения ЕС на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы разрядить разногласия с Польшей. Польский чиновник обратил внимание на то, что его украинский коллега в последнее время отказался от своих слов — на днях Качка подчеркнул, что обсуждаемый Евросоюзом импорт сельхозпродукции с Украины на уровне 2021 года будет фатальным для экономики страны.

В то же время Колодзейчак отметил, что Украина продолжает сокращать транзит сельхозпродукции через Польшу. Он добавил, что польская сторона будет продолжать добиваться квотирования ввоза украинских продуктов на переговорах между правительствами двух стран в Варшаве 28 марта.