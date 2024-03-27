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Рекордное число нелегалов перебрались в Британию в первом квартале 2024 года

16:32 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное число нелегальных мигрантов перебрались в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш по итогам первых трех месяцев текущего года. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные МВД Соединенного Королевства.

В общей сложности с начала года в Великобританию через Ла-Манш незаконно прибыли 4,6 тыс. человек, что превышает показатели первого квартала 2022 года: тогда в страну приехали 4,5 тыс. нелегалов. Год назад за аналогичный период их число составило 3,7 тыс.

Всего в 2023 году число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш, составило 29,4 тыс. Это почти на треть меньше показателей предыдущего года, что позволило премьер-министру Риши Сунаку говорить об успехах в борьбе с нелегалами. Тем не менее с 2018 года на надувных лодках через Ла-Манш в Великобританию в общей сложности перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции. Ранее Сунак называл этот вопрос одним из ключевых приоритетов правительства.

На период рассмотрения заявок на получение убежища нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако количества этих центров недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в 4 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка 6 млн фунтов ($7,6 млн) в сутки.

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