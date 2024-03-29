Шор раскритиковал власти за унижение детского хора из Молдавии со стороны Польши и Литвы
10:32 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор раскритиковал власти страны из-за ситуации с детьми из хоровой студии «Рапсодия», автобус с которыми более суток не выпускают из Белоруссии Литва и Польша.
«Польша и Литва героически защитили свои границы от молдавских детей. Не пускают автобус весь день. Даже выйти в туалет не дают. Господа из Варшавы и Вильнюса, у вас там все хорошо с головой? Но еще характернее поведение нашего МИД: они появились только сейчас. Встанут на колени и будут просить: „Пустите, пожалуйста“. Это же ваши друзья из ЕС — блюстители всего хорошего и законного. Самое грустное, что вы настолько жалкие, что даже Литва нас унижает», — написал Шор в своем телеграм-канале.
Детская хоровая студия «Рапсодия», которая выступила с концертом в Варшаве, а затем отправилась с концертной программой в Белоруссию, уже вторые сутки не может выехать домой, так как автобус не пропускают через свою границу Польша и Литва. Власти этих стран заявили, что детский хор предоставляет угрозу для безопасности, сообщила руководитель коллектива, заслуженная артистка Молдавии Наталья Барабанщикова.
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