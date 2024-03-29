На острове Менорка разместят третью в Испании военно-морскую базу НАТО — El País
12:20 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морская база в муниципалитете Маон на острове Менорка стала третьей в Испании базой материально-технического обеспечения кораблей НАТО, действующих в Средиземном море. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на правительственные источники.
По ее информации, в апреле 2023 года Мадрид предложил альянсу Маон в качестве «порта с постоянным дипломатическим разрешением», чтобы корабли союзников, участвующие в операции «Морской страж», могли там пришвартоваться и встать на якорь. Отмечается, что порт Маона обладает подходящими характеристиками в качестве пункта материально-технической поддержки НАТО.
Две другие базы расположены в Роте (автономное сообщество Андалусия) и Картахене (автономное сообщество Мурсия).
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