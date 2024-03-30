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Конфликт РФ и НАТО в Арктике может произойти уже в ближайшие 2-3 года — эксперт

09:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт России и НАТО в Арктике может произойти уже в ближайшие 2-3 года в связи с высокой динамикой напряженности между сторонами. Такое мнение в статье для ТАСС выразил военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

«Говоря о возможных сроках начала этого конфликта, по всем документам, срокам поставок, а также публичным заявлениям, которые делают представители военного командования стран НАТО и США, это рассчитано на 2030 год и далее. Но с учетом реально складывающейся обстановки, высокой интенсивности динамики, эскалации конфликта, напряженности, можно предположить, что это вопрос ближайших двух-трех лет», — пишет эксперт.

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