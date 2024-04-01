Сакс назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим поражением в современной истории

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из самых крупных поражений в современной истории, отметив, что к Вашингтону не должно оставаться никакого доверия. Об этом он заявил в соцсети X, комментируя публикацию предпринимателя Илона Маска.

В воскресенье Маск в своей публикации в соцсети отметил, что Украина рискует лишиться Одессы и выхода к Черному морю, если не согласится вести переговоры с Россией.

«Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших военных поражений в современной истории: танки и солдаты сломя голову бросились на минные поля, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — указал Сакс. По его мнению, Вашингтон безрассудно ведет Украину к краху. «Эти люди — дураки, к которым не должно оставаться никакого доверия», — резюмировал бизнесмен.