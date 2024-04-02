Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс. москвичей

15:30

Запуск работы Рублево-Архангельской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание 800 тыс. жителей Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина метростроевцы активно возводят один из самых больших радиусов метро, который начнется от «Москва-Сити». «Всего 18,5 км. Важная и достаточно непростая стройка. Будет реализовываться в несколько этапов», – сообщил глава города, который осмотрел ход строительства станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии. Напомним, Рублево-Архангельская линия будет пролегать от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД. С нее можно будет перейти на станции Московского центрального кольца, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метрополитена.

По данным гендиректора компании-подрядчика «Объединение «Ингеоком» Сергея Кидяева, сейчас строители завершают проходку перегонных тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская». Половина этого участка уже пройдена и идет подготовка к прокладке отрезка к будущей станции метро «Бульвар Генерала Карбышева».

Станция «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии подземки будет пересадочной – с нее можно будет перейти на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Пассажиры смогут пользоваться двумя подземными вестибюлями с выходами на обе стороны улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Сейчас на станции идет устройство основных конструкций, разработка грунта и обратная засыпка. Строительная готовность объекта оценивается в 33%.

Предполагается, что станция сможет улучшить транспортное обслуживание более 180 тыс. жителей Хорошево-Мневников, из которых более 90 тыс. человек живут в пешей доступности от этого транспортного пункта.