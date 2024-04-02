Проект российской орбитальной станции утвержден Роскосмосом
18:15 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос утвердил эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщили в госкорпорации.
«Эскизный проект Российской орбитальной станции получил положительное заключение и был утвержден госкорпорацией „Роскосмос“, — говорится в сообщении. Отмечается, что Роскосмос и головные исполнители сейчас ведут работы для заключения госконтрактов на создание станции.
В Роскосмосе напомнили, что перспективная станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция (МКС) завершит работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из модулей станции при необходимости можно будет заменить — это позволит продлевать срок службы десятилетиями.
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