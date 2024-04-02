Глава Госдепа США собирается с визитом в Китай

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится с визитом в Китай в ближайшие недели. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга.

«После телефонного разговора лидеров мы продолжим продвигать наши интересы с помощью дипломатии на уровне министров, включая визиты в КНР министра финансов [Джанет] Йеллен в ближайшие дни и госсекретаря [Энтони] Блинкена в ближайшие недели», — сказала она на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном двусторонним отношениям США и КНР. Чиновница не уточнила конкретные даты поездки Блинкена.