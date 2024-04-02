Китай не будет бездействовать, если США будут пытаться лишить КНР права на развитие - Си Цзиньпин

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки США лишить Китай права на развитие не останутся без ответа. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

«Если США готовы осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и разделить выгоду от развития Китая, двери Китая всегда будут открыты. Однако если США будут настойчиво добиваться подавления развития высоких технологий Китая и лишения КНР ее законного права на развитие, то Китай не будет бездействовать», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.