Освещение теракта в «Крокусе» на Западе было заранее срежиссировано — Патрушев
13:00 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теракт в «Крокус сити холле» был хорошо организован, он сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе в нужном для них русле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле», — сказал Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.
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