Освещение теракта в «Крокусе» на Западе было заранее срежиссировано — Патрушев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт в «Крокус сити холле» был хорошо организован, он сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе в нужном для них русле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Теракт был хорошо организован и сопровождался широким, заранее срежиссированным освещением западными СМИ в нужном для них русле», — сказал Патрушев, выступая в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС.