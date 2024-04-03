Сбер собирается стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры России

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Сбер обслуживает каждого второго субъекта индустрии гостеприимства России, занимая 56% рынка. В планах банка – к 2026 году увеличить портфель туристических проектов в два раза и стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры в стране. Об этом на Московском международном салоне образования в ходе дискуссии «Стратегия развития туристической отрасли в перспективе 5-10 лет: ключевые проекты и кадровые потребности» рассказал Константин Марков, исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка.

«Внутренний туризм превысил допандемийные показатели. Каждый второй регион России имеет в своем арсенале либо мастер-план, либо большие данные, либо экспертизу по развитию туризма, либо какие-то другие вещи, которые мы делали для развития проектов, – отметил Константин Марков. – Каждый второй субъект индустрии гостеприимства – наш клиент. Три года назад наша доля была 28%, а сейчас 56% рынка обслуживается в Сбере. За три года мы в два раза увеличили долю обслуживания индустрии и удерживаем лидерство в этом направлении. Мы чувствуем поддержку государства и системную работу по трансформации делового климата. И у нас есть еще двукратный потенциал роста».

Спикер отметил, что к 2023 году у Сбера уже было комплексное отраслевое решение для туризма: «Мы сделали такой продуктовый ряд, который нам помогает на каждом квадратном километре заработать три раза. Сначала – на больших данных и мастер-плане, потом – профинансировать сделанные нами инвестлоты и цифровизировать уже готовые учреждения. Сбер прирос по своей прибыли от индустрии гостеприимства на 35,5%, тогда как индустрия сама выросла на 30%. Важно не растерять эту скорость и правильно расставить акценты на ближайшую перспективу».

Константин Марков поделился и планами на будущее: «Новая Стратегия 2026 предполагает, что Сбер должен стать ключевым помощником развития туристической инфраструктуры. Мы хотим еще в два раза увеличить кредитный портфель в туризме. Сейчас он вырос в пять раз по отношению к предыдущим показателям. Мы точно знаем, где и как мы можем способствовать росту турпотока, и хотим обслуживать более 50% рынка индустрии».

По его словам, Сбер на собственных туристических проектах («Мрия» и «Манжерок») столкнулся с необходимостью решения кадрового вопроса. «Мы сами решаем кадровые проблемы на своих же проектах и имеем очень впечатляющие показатели по обеспечению собственного кадрового потенциала, – отметил Константин Марков. – Так, мы создали собственный центр компетенций в «Манжероке». Он решает не только кадровую историю, но и технологические вопросы, связанные со строительством. Это уменьшает сроки строительства и отклонения бюджета. Также мы имеем собственную академию гостеприимства. Мы понимаем, что зарабатывать можем только на лояльном туристе. Мы видим, в каких регионах какая доля лояльного туриста. И, чтобы повысить эту долю, мы продолжим инвестировать в развитие туристической инфраструктуры страны совместно с государством».

«Когда есть в отрасли такой флагман, как Сбер, который ставит себе задачу быть лучшим в мире, то вся банковская отрасль может двигаться вперед, – отметил генеральный директор Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян. – В индустрии гостеприимства «Мрия» ставит себе задачу быть лучшей в мире, и это у нас уже много раз получалось. Создавая любой мастер-план и опыт, мы опираемся на три показателя. Мы должны сделать так, чтобы человек, который приехал к нам, почувствовал, что он такого раньше не испытывал. Он должен получить элементы образовательные. Мы обязательно должны его завлечь в процесс образования, и это сейчас критично для каждого. Никто не отдыхает просто так. Все меняют свой образ деятельности, особенно всем хочется что-то новое узнать и что-то новое принести после отдыха. И ощущение свободы, которое возникает во время отдыха, должно быть, конечно, бесконечным. Вот если эти три фактора складываются в хорошие мастер-планы, то получаются такие проекты, как «Мрия», и очень много других проектов, которые на территории России растут сегодня».

Кроме того, Самвел Саруханян рассказал о перспективах дальнейшего развития «Мрии»: «Наша площадь увеличится до 108 гектаров. Для нас это челлендж, потому что каждый гектар на вес золота: нужно придумать, чем заняться, привлечь, обеспечить сервисом и сделать это на максимально рентабельных позициях. Если говорить про профессии будущего (на самом деле это профессии прошлого) – это имаджиниринг. Слияние тех людей, которые могут креативить и создавать большие картинки, с теми, кто хорошо разбирается в инжиниринге и в том, как комбинировать эти вещи. У нас пока таких людей нет. Мы готовы взять как минимум трех таких специалистов в ближайшие три года, если такие профи появятся на рынке. Пока мы развиваем эту компетенцию у себя самостоятельно. Такие ребята создают смыслы, наполняют проекты инженерной мыслью и смотрят на них с точки зрения бизнеса. Это сложнейшая профессия, к которой нужно идти. У нас много людей думают, нужно ли в индустрию гостеприимства идти. Нужно. Мы с 500 человек доросли сегодня до трех тысяч и планируем расти дальше – до 10 тысяч человек на всех проектах, которыми будет заниматься «Мрия».