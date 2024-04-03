Зеленский отказался отвечать, сколько человек планируется мобилизовать в ВСУ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, какое число украинцев планируется мобилизовать в вооруженные силы в ближайшее время.

Накануне вечером он подписал пакет военных законов, фактически вводящих все спорные нормы ужесточения мобилизации, которые правительство безуспешно пыталось продавить в законопроекте о новых правилах мобилизации, уже несколько месяцев обсуждающемся в Верховной раде.

«Что касается количества, сколько будет мобилизовано, то пока я не готов вам этого сказать», — заявил Зеленский на пресс-конференции со своим финским коллегой Александером Стуббом, фрагменты которой транслировали украинские телеканалы.

Тема грядущей волны мобилизации обсуждается на Украине с конца прошлого года, когда Зеленский сообщил о запросе военного руководства на призыв в вооруженные силы 500 тыс. человек.