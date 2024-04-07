В павильоне Сбера на ВДНХ состоялись мероприятия, посвященные юбилею Рунета

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Сегодня российский интернет празднует свое 30-летие – именно в этот день в 1994 году появился домен .RU. За это время отечественный рынок стремительно вырос: по данным исследования СберМаркетинга, на сегодняшний день 83% россиян старше 12 лет хотя бы раз в месяц используют всемирную Сеть. А сайт Cбера входит в шестерку крупнейших площадок Рунета по ежемесячному охвату.

В честь знаменательной даты в своем павильоне на ВДНХ Сбер провел ряд мероприятий, посвященных развитию Рунета и электронных сервисов банка. В Лектории выступили руководители Сбера и эксперты, которые рассказали об основных трендах на рынке.

Управляющий директор – начальник управления по разработке маркетинговых продуктов Сбербанка Алексей Авдей рассказал об этапах развития интернета в России, а также о том, как искусственный интеллект улучшил качество поиска, научился распознавать звук и сделал возможным появление голосовых помощников.

Исполнительный директор – начальник Центра операционной поддержки и контроля качества Сбербанка Анастасия Зубова выступила с докладом о новых вызовах, которые возникают с развитием интернет-технологий – кибермошеничестве. В частности, она перечислила одни из самых популярных видов интернет-мошенничества: фиктивные опросы и «выплаты» от государства, предложения о трудоустройстве, продажи товаров на сайтах бесплатных объявлений, дипфейки и псевдоброкеры. Также она дала рекомендации слушателям, как защитить себя от кибермошенников.

Исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Екатерина Демкина и главный аналитик РАЭК Мария Сайкина рассказали о хрониках, людях, цифрах и главных событиях 30-летия Рунета. Сегодня интернет стал огромной частью всей российской экономики, в которой отечественный компании создают и развивают сервисы и продукты мирового уровня.

В завершении мероприятия среди посетителей павильона была проведена викторина, посвященная интернет-сервисам и технологиям Сбера. Трое гостей, набравших максимальное количество правильных ответов, получили в подарок умные колонки SberBoom Mini.