Губернатор Мурманской области Чибис смог встать и начал передвигаться после нападения

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — написал Чибис.