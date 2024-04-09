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Губернатор Мурманской области Чибис смог встать и начал передвигаться после нападения

13:00 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — написал Чибис.

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