0
0
126
НОВОСТИ

В Курганской области превентивно эвакуированы 1,6 тыс. человек

10:20 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация 1,6 тыс. человек проведена в превентивных целях в связи с паводком в Курганской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Превентивно были эвакуированы 1,6 тыс. человек, включая 280 детей, из районов, где ожидается наиболее сложная паводковая обстановка», — сказал собеседник агентства. Из числа эвакуированных в пунктах временного размещения находятся 475 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 10.04.2024
Пашинян считает, что Армения не допустила ошибок в отношениях с Россией
0
50
11:00 10.04.2024
Турция может разместить приобретенные у России С-400 у границы с Ираком — СМИ
0
62
10:32 10.04.2024
Если Иран атакует Израиль со своей территории, ответ Израиля будет в Иране — МИД Израиля
0
118
10:05 10.04.2024
У Киева есть план нового контрнаступления - Зеленский
0
166
10:00 10.04.2024
Стандарты и требования к обучению медиков должен устанавливать Минздрав, считает Володин
0
160
09:32 10.04.2024
Россиянин приговорен к 9 годам за попытку поджога военного аэродрома в Липецке
0
224
09:20 10.04.2024
Аномальные холода со среды придут в несколько регионов России — Вильфанд
0
274
09:05 10.04.2024
За ночь в Оренбурге подтоплено 300 домовладений, еще 200 может подтопить в ближайшее время
0
246
09:00 10.04.2024
Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Брянской областью
0
234
23:10 09.04.2024
ВСУ пустили в ход химическое оружие – отравляющее вещество адамсит - СМИ
0
840

Возврат к списку