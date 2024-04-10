В Курганской области превентивно эвакуированы 1,6 тыс. человек

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эвакуация 1,6 тыс. человек проведена в превентивных целях в связи с паводком в Курганской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Превентивно были эвакуированы 1,6 тыс. человек, включая 280 детей, из районов, где ожидается наиболее сложная паводковая обстановка», — сказал собеседник агентства. Из числа эвакуированных в пунктах временного размещения находятся 475 человек.