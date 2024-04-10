Беспилотники США оказались недостаточно развитыми для конфликта на Украине — WSJ
11:20 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые применяются на Украине, оказались недостаточно совершенными и слишком дорогими, чтобы справляться с поставленными задачами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Общая репутация американских беспилотников любого вида на Украине такова, что они работают не так хорошо, как другие системы», — сказал глава американского производителя дронов Skydio Адам Брай. Он назвал собственные беспилотники «не очень успешной платформой на линии фронта».
Как указали украинские чиновники, чье мнение приводит издание, американские БПЛА оказались «хрупкими», были не в состоянии справиться с российскими средствами радиоэлектронной борьбы и технологиями подавления GPS. Иногда они не могли даже подняться в воздух, отлететь на требуемое расстояние, выдержать необходимый груз, выполнить задание и вернуться обратно, пишет WSJ.
Представитель украинской организации, которая занимается поставками беспилотников Вооруженным силам Украины (ВСУ), Николай Белесков отметил, что американские беспилотники «недостаточно развиты». «То, что летает сегодня, не сможет летать завтра», — отметил, в свою очередь, заместитель министра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский. Помимо этого, произведенные в США БПЛА очень дорогие, и, чтобы удовлетворить потребность в 10 тыс. дронов в месяц, Украина заменяет их на более дешевые модели.
Как утверждают руководители компаний — производителей беспилотников в Соединенных Штатах, они не ожидали, что на Украине будет идти «электронная борьба». Многие их беспилотники были разработаны еще в 2019 году и с тех пор успели устареть, а поскольку в США действует много ограничений на испытание деталей БПЛА, создание новых моделей происходит очень медленно, поясняет газета. По информации газеты, это отчасти связано с запретом на использование китайских деталей при производстве дронов.
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