Минцифры предлагает приостанавливать оказание услуг связи абоненту, чьи счета арестованы

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило, а Росфинмониторинг согласовал законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи денежные счета наложен арест. Об этом ТАСС рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин.

«Ранее мной был направлен запрос на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина на предмет того, какие меры принимаются ведомством для предотвращения фактов легализации доходов, полученных преступным путем, посредством сим-карты и переводов через абонентский номер. В ответе директора Росфинмониторинга говорится, что Минцифры России подготовлен законопроект о наделении операторов связи правом приостановить оказание услуг, в случае если операции по счету абонента были приостановлены либо на внесенные абонентом денежные средства был наложен арест. Таким образом, арест средств абонента будет основанием для прекращения оказания услуг связи», — сказал Шейкин.