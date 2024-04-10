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Доллар и евро перестали быть основными валютами в российской внешней торговле — глава ЦБ

15:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская и европейская валюты перестали быть основными валютами в внешней торговле РФ. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Мы расширяли корреспондентскую сеть с банками из дружественных стран, продолжали создавать условия для расчетов в национальных валютах. В них теперь производится две трети расчетов за экспорт и импорт. Доллар и евро перестали быть основными валютами в российской внешней торговле», — сказала она.

Ранее Набиуллина заявляла, что ЦБ выступает за ускорение принятия законопроекта о международных расчетах в криптовалютах, однако начало таких расчетов необходимо производить в экспериментальном правовом режиме.

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