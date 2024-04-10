В Ереване сообщили, что не достигли консенсуса насчет вещания телеканалов РФ в Армении
16:32 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения и Россия провели переговоры по вопросу контента программ российских телеканалов, которые вещают в стране. Как сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян, стороны не достигли консенсуса, после чего было решено заблокировать трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Состоялись переговоры между Арменией и Россией. К сожалению, консенсуса нет, но мы продолжим дискуссии. Эти программы закрыли именно из-за отсутствия консенсуса, поскольку они больше всего нарушили условия соглашения», — сказал Айрапетян в парламенте.
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