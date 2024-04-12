Пять украинских БПЛА уничтожено над Ростовской и Белгородской областями
09:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области», — сказали там.
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