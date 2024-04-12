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НОВОСТИ

В РПЦ назвали «театром абсурда» обвинения Эстонии в «террористической деятельности»

12:32 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата «террористической организацией» представляет собой «театр абсурда», заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская православная церковь, которая, имея духовную связь с верующими в России, безусловно, является законопослушной организацией. Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли, вероятно, пытаясь вызвать симпатии у хозяина этого учреждения», — написал Легойда в своем телеграм-канале.

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