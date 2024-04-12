США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля дронами и ракетами 12 апреля — CBS

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля «более чем сотней дронов и десятками ракет» уже 12 апреля. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, еврейскому государству будет трудно защититься от ответа за удар по иранскому консульству в Дамаске. В то же время они не исключили, что Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.