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НОВОСТИ

США ожидают атаки Ирана на военные объекты Израиля дронами и ракетами 12 апреля — CBS

16:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля «более чем сотней дронов и десятками ракет» уже 12 апреля. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, еврейскому государству будет трудно защититься от ответа за удар по иранскому консульству в Дамаске. В то же время они не исключили, что Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба, чтобы избежать эскалации.

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