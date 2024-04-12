Шольц считает, что ЕС нужно следить за тем, чтобы РФ не могла обходить санкции

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен следить за тем, чтобы Россия не могла обходить уже введенные против нее санкции. Такую точку зрения изложил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Tageszeitung, отвечая на вопрос, нужно ли ужесточать ограничительные меры.



«Санкции нужны для того, чтобы ограничить возможности России по ведению войны. Это удалось. Разумеется, страна со 140-миллионным населением и запасами полезных ископаемых не прекратит производить и потреблять», — сказал он.



«Мы должны прежде всего следить за тем, чтобы они (санкции — прим. ТАСС) не обходились», — добавил глава правительства ФРГ.



