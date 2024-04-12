0
0
132
НОВОСТИ

Шольц считает, что ЕС нужно следить за тем, чтобы РФ не могла обходить санкции

21:50 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен следить за тем, чтобы Россия не могла обходить уже введенные против нее санкции. Такую точку зрения изложил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Tageszeitung, отвечая на вопрос, нужно ли ужесточать ограничительные меры.

«Санкции нужны для того, чтобы ограничить возможности России по ведению войны. Это удалось. Разумеется, страна со 140-миллионным населением и запасами полезных ископаемых не прекратит производить и потреблять», — сказал он.

«Мы должны прежде всего следить за тем, чтобы они (санкции — прим. ТАСС) не обходились», — добавил глава правительства ФРГ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
2499
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
2773
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
2406
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
2532
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
2505
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
2527
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
2482
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
2498
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
2446
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
2447

Возврат к списку