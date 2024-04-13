Главком ВСУ признал существенное обострение на фронте в Донбассе в последние дни
13:00 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что обстановка на фронте в Донбассе существенно обострилась.
«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась», — написал он в своем телеграм-канале.
Сырский уточнил, что особенно сложная ситуация наблюдается на лиманском, бахмутском и покровском направлениях.
«Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности», — добавил он.
Сырский и до этого называл сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения и признал, что ВС РФ «продолжают вести наступательные действия». С февраля российские войска освободили ряд населенных пунктов в ДНР, в частности Авдеевку, Ласточкино, Петровское, Северное, Невельское, Тоненькое.
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